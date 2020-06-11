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Соболенко — о смерти отца: только с третьего раза скорая забрала его в больницу

Соболенко — о смерти отца: только с третьего раза скорая забрала его в больницу
Теннис / WTA 0

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала о причинах смерти отца, о которой стало известно в конце ноября 2019 года.

«Почему я особенно хотела удачно выступить на грунте? Мне почему-то казалось, что первый турнир «Большого шлема», который я выиграю в одиночке, будет «Ролан Гаррос» — в прошлом году я дошла до полуфинала в парном разряде. Хотя в принципе готова побеждать везде. Я мечтала поднять кубок на глазах у всей моей семьи – папы, мамы, 11-летней сестры. Очень хотелось ощущать в этот момент поддержку самых близких людей. Но, к сожалению, папа умер.

Он умер очень неожиданно. В свои 43 года был сильным и здоровым. До 18 лет занимался хоккеем, потом попал в аварию и не рискнул возвращаться. Минувшей осенью у него случился скоротечный менингит. Мама трижды вызывала скорую помощь. Только на третий раз его забрали в больницу, когда он уже практически находился в состоянии клинической смерти, пытались спасти, но через неделю его не стало.

В теннис меня тоже привёл папа. Проезжал мимо теннисных кортов и решил, почему бы не попробовать. Наши интересы совпали, теннис мне понравился сразу», — заявила Соболенко в интервью журналу Спортtime.

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