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Карен Хачанов назвал два матча, которые хотел бы переиграть

Карен Хачанов назвал два матча, которые хотел бы переиграть
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов назвал одни из самых обидных поражений в карьере. Оба матча он был бы не против переиграть.

«Матчи, которые хотел бы переиграть? Таких, пожалуй, два. Против Рафы Надаля на US Open 2018 и встреча с Ником Кирьосом на Australian Open в этом году.

Два классных матча, но больно, что каждый из них завершились не в мою пользу. Игра с Ником — типичный пятисетовик на мэйджоре. Можно обсуждать, что я сделал бы иначе, но главное, что на тай-брейке я сыграл не так, как следовало. Тай-брейк очень часто является лотереей», — рассказал Хачанов в прямом эфире в «инстаграме» бывшей теннисистки, а ныне журналистки Барбары Шетт.

В настоящее время Карен является третьей ракеткой России. В официальном рейтинге АТР занимает 15-е место.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2018, пятница. 21:30 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 9 7 7  
7 		5 6 7 6 3  
             
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 10:50 МСК
Ник Кирьос
26
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 6 6 7 7 10
2 		6 5 7 8 7 9 6 8
             
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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