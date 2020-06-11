Карен Хачанов назвал два матча, которые хотел бы переиграть

Российский теннисист Карен Хачанов назвал одни из самых обидных поражений в карьере. Оба матча он был бы не против переиграть.
«Матчи, которые хотел бы переиграть? Таких, пожалуй, два. Против Рафы Надаля на US Open 2018 и встреча с Ником Кирьосом на Australian Open в этом году.
Два классных матча, но больно, что каждый из них завершились не в мою пользу. Игра с Ником — типичный пятисетовик на мэйджоре. Можно обсуждать, что я сделал бы иначе, но главное, что на тай-брейке я сыграл не так, как следовало. Тай-брейк очень часто является лотереей», — рассказал Хачанов в прямом эфире в «инстаграме» бывшей теннисистки, а ныне журналистки Барбары Шетт.
В настоящее время Карен является третьей ракеткой России. В официальном рейтинге АТР занимает 15-е место.
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