Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 54. Прямая трансляция
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Селиваненко: в нынешней ситуации игроки готовы поступиться комфортом ради заработка денег

Селиваненко: в нынешней ситуации игроки готовы поступиться комфортом ради заработка денег
Теннис / Большой шлем 0

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на переговоры между женским и мужским турами по вопросу проведения Открытого чемпионата США в 2020 году.

«В сложившейся ситуации противоположны интересы даже не двух туров, а отдельных групп игроков. Большинство спортсменов, скорее всего, будет готово поступиться комфортом ради возможности начать зарабатывать призовые в этом сезоне.

Но сейчас как никогда нужно полное единство как для преодоления последствий вынужденного перерыва в сезоне, так и для развития тенниса в изменившихся экономических реалиях», — цитирует Селиваненко «КоммерсантЪ».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020