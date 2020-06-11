Селиваненко: в нынешней ситуации игроки готовы поступиться комфортом ради заработка денег

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на переговоры между женским и мужским турами по вопросу проведения Открытого чемпионата США в 2020 году.



«В сложившейся ситуации противоположны интересы даже не двух туров, а отдельных групп игроков. Большинство спортсменов, скорее всего, будет готово поступиться комфортом ради возможности начать зарабатывать призовые в этом сезоне.



Но сейчас как никогда нужно полное единство как для преодоления последствий вынужденного перерыва в сезоне, так и для развития тенниса в изменившихся экономических реалиях», — цитирует Селиваненко «КоммерсантЪ».