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Джокович, Тим, Зверев и Димитров сыграли в футбол накануне Adria Tour

Джокович, Тим, Зверев и Димитров сыграли в футбол накануне Adria Tour
Теннис / ATP 0

За несколько дней перед стартом выставочного турнира Adria Tour, организатором которого является серб Новак Джокович, ведущие теннисисты мира провели товарищеский футбольный матч.

Помимо Новака участником полноценной футбольной встречи стали Доминик Тим, Александр Зверев, Григор Димитров и Дамир Джумхур.

Автором одного из голов стал Димитров, а во время его празднования случился комичный эпизод — Джокович снял футболку, за что получил жёлтую карточку от арбитра встречи.

Видео доступно на «Чемпионате».

Участие на турнире Adria Tour подтвердили хорваты Борна Чорич и Марин Чилич, а также серб Виктор Троицки. Соревнования будут проходить в Сербии, Албании, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине.

Официальные турниры, проводимые АТР и WTA, приостановлены с середины марта и не возобновятся до августа из-за пандемии коронавируса.

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