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Рублёв: будет очень тяжело морально, если не разрешат взять всю мою команду на US Open

Рублёв: будет очень тяжело морально, если не разрешат взять всю мою команду на US Open
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как на нём могут сказаться специальные правила Открытого чемпионата США — 2020. Напомним, организаторы могут существенно сократить количество членов команд теннисистов, которые могут приехать на турнир.

«Хотелось бы дождаться полной конкретики. Но если говорить о сопровождающем персонале, то мне бы хотелось взять с собой в Нью-Йорк всю свою команду, тем более если там придется находиться пять-шесть недель подряд.

Безвылазно сидеть в одном отеле с одним человеком столько времени очень тяжело в моральном плане. Это неизбежно отразится на мотивации», — цитирует Рублёва «КомменрсантЪ».

В настоящее время Андрей является второй ракеткой России. В мировом рейтинга АТР уроженец Москвы занимает 14-е место.

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