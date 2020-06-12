Павлюченкова — о своих татуировках: у большинства из них нет глобального значения

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своём отношении к татуировкам.



«У большинства из них нет глобального значения, но каждая напоминает о каком-то особенном событии в жизни или о том, почему и где я её сделала. А некоторые просто заставляют меня улыбаться!



P. S. Прошлая татуировка, которую я сделала в Кали, была ужасно болезненной», — написала Павлюченкова в сторис на своей странице в "Инстаграме".



В настоящее время 28-летняя теннисистка является 30-й ракеткой мира. В 2020 году уроженка Самары провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии она добралась до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке, Гарбинье Мугурусе из Испании — 5:7, 3:6.