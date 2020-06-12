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Симона Халеп: у меня есть серьёзные опасения по поводу поездки на US Open

Симона Халеп: у меня есть серьёзные опасения по поводу поездки на US Open
Теннис 0

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от предстоящего турнира US Open.

«У меня определенно есть серьёзные опасения по поводу поездки туда с этими условиями», сказала она. Не только потому, что мы находимся в середине глобальной пандемии, но также из-за риска путешествий, потенциального карантина, а затем изменений вокруг турнира.

Мы привыкли к тому, что все происходит по-разному, и это не будет легким переходом, особенно в наших телах. Я знаю, что в финансовом отношении турнир и спонсоры хотели бы его запустить, а также, что многие игроки сейчас не имеют работы, но я думаю, что это очень личное решение, которое мы должны принять. Важно понимать, что у каждого есть индивидуальные потребности и обстоятельства, и мы должны делать то, что лучше для нашего личного здоровья, а также думать о нашей карьере в долгосрочной перспективе», — приводит слова Халеп New York Post.

US Open должен стартовать в Нью-Йорке 31 августа. Начиная с середины марта все теннисные турниры под эгидой WTA и АТР приостановлены и могут возобновиться не ранее 31 июля.

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