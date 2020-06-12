Симона Халеп: у меня есть серьёзные опасения по поводу поездки на US Open

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от предстоящего турнира US Open.
«У меня определенно есть серьёзные опасения по поводу поездки туда с этими условиями», сказала она. Не только потому, что мы находимся в середине глобальной пандемии, но также из-за риска путешествий, потенциального карантина, а затем изменений вокруг турнира.
Мы привыкли к тому, что все происходит по-разному, и это не будет легким переходом, особенно в наших телах. Я знаю, что в финансовом отношении турнир и спонсоры хотели бы его запустить, а также, что многие игроки сейчас не имеют работы, но я думаю, что это очень личное решение, которое мы должны принять. Важно понимать, что у каждого есть индивидуальные потребности и обстоятельства, и мы должны делать то, что лучше для нашего личного здоровья, а также думать о нашей карьере в долгосрочной перспективе», — приводит слова Халеп New York Post.
US Open должен стартовать в Нью-Йорке 31 августа. Начиная с середины марта все теннисные турниры под эгидой WTA и АТР приостановлены и могут возобновиться не ранее 31 июля.
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