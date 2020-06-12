«Лучше бы он выступил на US Open». Южный — о предложении Джоковича помогать теннисистам

Бывший теннисист Михаил Южный прокомментировал предложение Новака Джоковича оказывать финансовую помощь игрокам, которые не входят в топ-100 мирового рейтинга, в условиях пандемии коронавируса.

«Теннис — такой вид спорта, в котором каждый спортсмен преследует свои интересы. Но я не думаю, что сейчас произойдёт какой-то раскол. Основная масса игроков всё-таки поддерживает проведение US Open, даже несмотря на те особые условия, которые предлагаются.

По сути, я согласен с Даниэль Коллинз. Тот же Джокович некоторое время назад сделал игрокам из топ-100 весьма сомнительное предложение по сбору денег в благотворительный фонд помощи теннисистам с низким рейтингом. Но сейчас лучшей помощью от него было бы участие в турнире», — приводит слова Южного «Коммерсантъ».