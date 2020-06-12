«Лучше бы он выступил на US Open». Южный — о предложении Джоковича помогать теннисистам

Бывший теннисист Михаил Южный прокомментировал предложение Новака Джоковича оказывать финансовую помощь игрокам, которые не входят в топ-100 мирового рейтинга, в условиях пандемии коронавируса.
«Теннис — такой вид спорта, в котором каждый спортсмен преследует свои интересы. Но я не думаю, что сейчас произойдёт какой-то раскол. Основная масса игроков всё-таки поддерживает проведение US Open, даже несмотря на те особые условия, которые предлагаются.
По сути, я согласен с Даниэль Коллинз. Тот же Джокович некоторое время назад сделал игрокам из топ-100 весьма сомнительное предложение по сбору денег в благотворительный фонд помощи теннисистам с низким рейтингом. Но сейчас лучшей помощью от него было бы участие в турнире», — приводит слова Южного «Коммерсантъ».
- 12 июня 2020
-
09:24
-
03:11
-
00:58
-
00:44
- 11 июня 2020
-
22:46
-
22:32
-
20:14
-
17:50
-
16:24
-
14:17
-
11:37
-
09:21
-
06:27
-
01:00
- 10 июня 2020
-
23:35
-
20:36
-
19:53
-
18:34
-
16:37
-
15:19
-
13:48
-
09:57
-
09:39
-
00:38
- 9 июня 2020
-
23:55
-
20:37
-
19:28
-
18:40
-
18:01
-
16:48
-
16:21
-
15:50
-
13:46
-
13:31
-
12:56