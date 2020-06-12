Первая ракетка России Александрова выиграла первый матч после карантина
Первая ракетка России Екатерина Александрова, занимающая 27-е место в мировой классификации, одержала победу в первом матче после длительной паузы. Россиянка победила представительницу Чехии Монику Килнарову в рамках командного турнира под названием TOP liga CTS, который проходит в Чехии.
Матч продолжался немногим более часа. В первом сете Александрова одержала победу со счётом 7:5, а во втором уверенно победила со счётом 6:2.
Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.
Ранее стал известен возможный календарь WTA на конец сезона.
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