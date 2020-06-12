Карен Хачанов: гимн после победы — это что-то невероятное. С праздником, страна!

Российский теннисист Карен Хачанов, находившийся на самоизоляции в Москве, поздравил соотечественников с государственным праздником – Днём России, который отмечается 12 июня.
«С Днём России! Теннис — индивидуальный вид спорта. Несмотря на это, каждый матч понимаю, что играю не только за себя, но и за свою страну. Всегда чувствую дополнительную ответственность и гордость! Игры за сборную, а особенно гимн после победы — это что-то невероятное. С праздником, страна!» — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».
Из-за пандемии коронавируса турниры ATP и WTA не проводятся и будут возобновлены не ранее августа. Пока в Европе и США проводятся выставочные турниры. Андрей Рублёв и Хачанов станут участниками турнира Доминика Тима Thiem’s 7, который пройдёт в Китцбюэле с 7 по 11 июля.
- 12 июня 2020
-
21:59
-
19:35
-
13:36
-
12:37
-
09:24
-
03:11
-
00:58
-
00:44
- 11 июня 2020
-
22:46
-
22:32
-
20:14
-
17:50
-
16:24
-
14:17
-
11:37
-
09:21
-
06:27
-
01:00
- 10 июня 2020
-
23:35
-
20:36
-
19:53
-
18:34
-
16:37
-
15:19
-
13:48
-
09:57
-
09:39
-
00:38
- 9 июня 2020
-
23:55
-
20:37
-
19:28
-
18:40
-
18:01
-
16:48
-
16:21