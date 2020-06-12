Карен Хачанов: гимн после победы — это что-то невероятное. С праздником, страна!

Российский теннисист Карен Хачанов, находившийся на самоизоляции в Москве, поздравил соотечественников с государственным праздником – Днём России, который отмечается 12 июня.

«С Днём России! Теннис — индивидуальный вид спорта. Несмотря на это, каждый матч понимаю, что играю не только за себя, но и за свою страну. Всегда чувствую дополнительную ответственность и гордость! Игры за сборную, а особенно гимн после победы — это что-то невероятное. С праздником, страна!» — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».

Из-за пандемии коронавируса турниры ATP и WTA не проводятся и будут возобновлены не ранее августа. Пока в Европе и США проводятся выставочные турниры. Андрей Рублёв и Хачанов станут участниками турнира Доминика Тима Thiem’s 7, который пройдёт в Китцбюэле с 7 по 11 июля.