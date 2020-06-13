Серена Уильямс станцевала вместе с дочерью в образе принцессы Белль

Американская теннисистка Серена Уильямс, супруга интернет-предпринимателя и инвестора Алексиса Оганяна, вместе с дочерью, двухлетней Олимпией, поиграла в «принцесс».

Серена опубликовала на своей странице в «Инстаграме» милое видео, на котором вместе с Олимпией танцует и поёт. Обе одеты в одинаковые платья диснеевской принцессы Белль из мультфильма «Красавица и чудовище».

«Не даю скучать», — подписала видео Серена Уильямс.

Видео можно посмотреть на странице Серены Уильямс в «Инстаграме».

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».