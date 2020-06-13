На турнире Adria Tour Джокович сыграет в группе со Зверевым, Тим — с Димитровым

По итогам жеребьёвки турнира Adria Tour в Белграде (Сербия) участники были распределены на две группы. В группе Новака Джоковича помимо первой ракетки мира оказались его соотечественники Виктор Троицки и Филип Краинович, а также немец Александр Зверев. В группу Доминика Тима кроме австрийца попали болгарин Григор Димитров, серб Душан Лайович и босниец Дамир Джумхур.

В субботу, 13 июня, каждый из участников проведёт по два матча. На 14 июня запланированы оставшиеся 4 матча группового этапа и финал. Турнир пройдёт со зрителями. 4 июня на него за 7 минут было продано 1000 билетов, ещё 1000 билетов реализовали 5 июня.



Отметим, запланирована серия турниров. Помимо Сербии соревнования пройдут в Боснии и Герцеговине, а также в Черногории и Хорватии. Состав участников будет немного изменяться. В частности, уже известно, что сыграют хорваты Марин Чилич и Борна Чорич.