В Чехии стартовал первый из четырёх благотворительных турниров Tipsport Elite Trophy

В Чехии стартовал первый из четырёх благотворительных выставочных турниров. В Tipsport Elite Trophy соревнуются команда Петры Квитовой, в которую входят россиянка Екатерина Александрова и чешки Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова и Линда Фрухвиртова, и команда Каролины Плишковой. Она включает также Кристину Плишкову, Маркету Вондроушову, Каролину Мухову, Терезу Мартинцову и Николу Бартункову. Команда Квитовой называется «Чёрной», а команда Плишковой — «Розовой».
Три турнира этой серии из четырёх, включая нынешний, пройдут в теннисном клубе в центре Праги. Второй турнир серии примет теннисный клуб Простеёва. На каждый игровой день запланировано три одиночных матча и один парный. При этом каждый турнир должен занять по три дня.
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