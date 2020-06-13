В Чехии стартовал первый из четырёх благотворительных турниров Tipsport Elite Trophy

В Чехии стартовал первый из четырёх благотворительных выставочных турниров. В Tipsport Elite Trophy соревнуются команда Петры Квитовой, в которую входят россиянка Екатерина Александрова и чешки Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова и Линда Фрухвиртова, и команда Каролины Плишковой. Она включает также Кристину Плишкову, Маркету Вондроушову, Каролину Мухову, Терезу Мартинцову и Николу Бартункову. Команда Квитовой называется «Чёрной», а команда Плишковой — «Розовой».

Три турнира этой серии из четырёх, включая нынешний, пройдут в теннисном клубе в центре Праги. Второй турнир серии примет теннисный клуб Простеёва. На каждый игровой день запланировано три одиночных матча и один парный. При этом каждый турнир должен занять по три дня.