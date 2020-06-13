Кирьос: проводить US Open во время коронавируса и массовых волнений будет эгоистично

Австралиец Ник Кирьос негативно отозвался о возможном проведении US Open 2020. Сейчас планируется, что теннисный сезон возобновится в августе и Открытый чемпионат США состоится в срок.
«ATP старается дать US Open зелёный свет. Это эгоистично с учётом всего, что происходит в данный момент. Разумеется, никуда не делся коронавирус COVID-19, но там также идут массовые волнения. Нужно сообща справиться с этими проблемами, прежде чем теннис вернётся», — написал Кирьос.
Он обратился в «Твиттере» к Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу с вопросом, стоит ли сейчас проводить US Open. Кирьосу ответили пока другие теннисисты, в том числе его соотечественник Джон Миллман, написавший: «Люблю US Open, но мне кажется лёгким сумасшествием, что мы всё ещё обсуждаем возможность проведения этого турнира в нынешнем году».
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