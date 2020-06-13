Президент ATP: нельзя просто убрать очки за US Open, это приведёт к уменьшению призовых

Президент ATP Андреа Гауденци отреагировал на одно из поступавших от теннисистов предложений, касающихся US Open 2020, — отменить начисление рейтинговых очков за этот турнир. Напомним, турниры «Большого шлема» приносят игрокам больше всего не только денег, но и очков. В мужском теннисе чемпион получает 2000 очков, финалист — 1200, полуфиналисты — по 720. Далее за каждый круг очки уменьшаются вдвое вплоть до 45 рейтинговых очков за 2-й раунд, а проигравшие на старте турнира получают по 10 очков.



«Нельзя сделать это просто так. Если убрать очки, придётся серьёзно уменьшить призовой фонд. Это связано с договорённостями с телевидением. Те же договорённости мешают перенести соревнования в другой город — в таком случае выплаты за телеправа тоже снизятся», — приводит слова Гауденци Marca.

Президент ATP: формирование Фонда поддержки игроков находится на финальной стадии