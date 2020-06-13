Тим начнёт выступления на турнире Муратоглу не с первого дня из-за турнира Джоковича

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим планирует принять участие на турнире Ultimate Tennis Showdown во Франции, организованном тренером американки Серены Уильямс - Патриком Муратоглу. Соревнования должны были стартовать в эту субботу, 13 июня, однако из-за дождей в Софья-Антиполи все матчи субботы перенесены на понедельник, а расписание воскресенья оставлено неизменным.
Тим планировал пропустить первый и второй дни турнира из-за выступления в Белграде на другом выставочном турнире, организованном сербом Новаком Джоковичем. На Ultimate Tennis Showdown Доминика на это время заменил француз Эллиот Беншетри. Ещё одной заменой стал Фелисьяно Лопес — испанец принимает участие на турнире вместо канадца Феликса Оже-Альяссима.
Отметим, что Ultimate Tennis Showdown пройдёт на харде, в то время как турнир Джоковича проводится на грунте. Соответственно, Тиму будет необходимо быстро перейти с одного покрытия на другое.
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