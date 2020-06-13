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Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции

Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл первый матч после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. На организованном им в Белграде выставочном турнире Adria Tour Джокович нанёс поражение со счётом 4:1, 4:1 соотечественнику, Виктору Троицки. Во втором матче первого дня соревнований Джокович должен сыграть с Филипом Краиновичем.

Ранее на Adria Tour состоялись два матча в группе Доминика Тима. Болгарин Григор Димитров со счётом 4:3, 3:4, 4:1 обыграл серба Душана Лайовича. А представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур снялся в ходе встречи с Тимом.

Сегодня и завтра теннисисты проведут по два матча в день в рамках группового этапа. И завтра же вечером победители подгрупп определят сильнейшего в финале.

Adria Tour. Группа Новака Джоковича
13 июня 2020, суббота. 17:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
4 		4  
1 		1  
         
Виктор Троицки
Сербия
Виктор Троицки
В. Троицки
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