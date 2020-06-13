Новак Джокович выиграл первый матч после самоизоляции
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл первый матч после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. На организованном им в Белграде выставочном турнире Adria Tour Джокович нанёс поражение со счётом 4:1, 4:1 соотечественнику, Виктору Троицки. Во втором матче первого дня соревнований Джокович должен сыграть с Филипом Краиновичем.
Ранее на Adria Tour состоялись два матча в группе Доминика Тима. Болгарин Григор Димитров со счётом 4:3, 3:4, 4:1 обыграл серба Душана Лайовича. А представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур снялся в ходе встречи с Тимом.
Сегодня и завтра теннисисты проведут по два матча в день в рамках группового этапа. И завтра же вечером победители подгрупп определят сильнейшего в финале.
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