Элина Свитолина выпустила наборы печенья «Теннис» в благотворительных целях

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своём благотворительном проекте, средства от которого пойдут на организацию теннисного лагеря для талантливых детей.



«Наконец-то! С удовольствием представляю совместный проект с Christie’s bakery. Ограниченная серия — уникальные наборы с печеньем «Теннис» и открыткой с моим автографом. Собранные средства пойдут на организацию теннисного лагеря для талантливых детей. Присоединяйтесь!» — написала Свитолина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».

Целью фонда Свитолиной является развитие тенниса на Украине, поддержка талантливых спортсменов-теннисистов. Фонд предоставляет стипендии для развития молодых талантов, обучения игре в теннис и участия в международных турнирах, а также занимается организацией спортивных сборов и других образовательных программ, развитием спортивной инфраструктуры.