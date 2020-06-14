Матчи турнира Джоковича Adria Tour в Черногории отменены

Матчи выставочного теннисного турнира Adria Tour в Черногории, который организован первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, отменены, сообщается на сайте Adria Tour. Организаторы турнира столкнулись с различными трудностями, главная среди которых запрет на посещение Черногории гражданами Сербии в период пандемии коронавируса.
Adria Tour должен был пройти в Черногории 27-28 июня. Сегодня, 13 июня, турнир стартовал в Белграде. С 20 по 21 июня матчи пройдут в Хорватии, а с 3 по 4 июля — в Боснии и Герцеговине.
Известны первые результаты матчей Adria Tour в Белграде. Джокович нанёс поражение соотечественнику Виктору Троицки со счётом 4:1, 4:1. Болгарин Григор Димитров со счётом 4:3, 3:4, 4:1 обыграл серба Душана Лайовича. Представитель Германии Александр Зверев с трудом одолел серба Филипа Краиновича – 0:4, 4:3, 4:3. Серб Никола Милоевич выиграл у Димитрова – 4:1, 4:3. Австриец Доминик Тим оказался сильнее Лайовича – 1:4, 4:1, 4:3.
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