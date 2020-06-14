Джокович сенсационно проиграл на собственном выставочном турнире

Во втором туре организованного сербом Новаком Джоковичем в Белграде выставочного турнира Adria Tour произошло две сенсации. В первом матче вечерней программы болгарин Григор Димитров, главный конкурент австрийца Доминика Тима в борьбе за выход в финал из второй группы, со счётом 1:4, 3:4 (4:7) проиграл сербу Николе Милоевичу. Милоевича не было в списке участников турнира, он заменил боснийца Дамира Джумхура, который снялся в начале поединка с Тимом.
Тим после этого вырвал победу в матче с сербом Душаном Лайовичем — 1:4, 4:1, 4:3 (8:6). Чуть позже Новак Джокович сенсационно проиграл соотечественнику Филипу Краиновичу — 4:2, 2:4, 1:4. В последнем матче дня немец Александр Зверев уверенно разобрался с сербом Виктором Троицки — 4:1, 4:1.
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Напомним, что за ту небольшую часть сезона, которую успели провести в этом году, Новак не потерпел ни одного поражения. Он помог сборной Сербии выиграть дебютный ATP Cup, одержав 6 побед в 6 поединках, после чего победил на Australian Open и в Дубае. Правда, на выставочном турнире в Абу-Даби в декабре он уступил греку Стефаносу Циципасу.
На Adria Tour в это воскресенье состоятся матчи последнего, третьего тура группового раунда, после чего победители групп сыграют друг с другом в финале.
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