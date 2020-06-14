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Матчи турнира в Чехии с участием Квитовой и Александровой перенесены на понедельник

Матчи турнира в Чехии с участием Квитовой и Александровой перенесены на понедельник
Теннис / WTA 0

Матчи турнира Tipsport Elite Trophy из-за дождя в Праге перенесены на понедельник. Соревнования возобновятся завтра в 10:30 по московскому времени. Турнир должен завершиться теперь во вторник, 16 июня, хотя было запланировано, что он закончится на день раньше.

Почти все теннисистки, выступающие там, представляют Чехию — единственным исключением является россиянка Екатерина Александрова. Она входит в «Чёрную команду», куда попали также Петра Квитова, Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова и Линда Фрухвиртова. В «Розовую команду», возглавляемую Каролиной Плишковой, входят её сестра-близнец Кристина, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Тереза Мартинцова и Никола Бартункова.

Tipsport Elite Trophy

Три турнира этой серии из четырёх, включая нынешний, пройдут в теннисном клубе в центре Праги. Второй турнир серии примет теннисный клуб Простеёва. На каждый игровой день запланировано три одиночных матча и один парный. При этом каждый турнир должен занять по три дня. Соревнования являются благотворительными. Команда, которая выиграет общий зачёт, пожертвует все призовые в благотворительную организацию по своему выбору.

В Чехии стартовал первый из четырёх благотворительных турниров Tipsport Elite Trophy
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