Матчи турнира в Чехии с участием Квитовой и Александровой перенесены на понедельник

Матчи турнира Tipsport Elite Trophy из-за дождя в Праге перенесены на понедельник. Соревнования возобновятся завтра в 10:30 по московскому времени. Турнир должен завершиться теперь во вторник, 16 июня, хотя было запланировано, что он закончится на день раньше.
Почти все теннисистки, выступающие там, представляют Чехию — единственным исключением является россиянка Екатерина Александрова. Она входит в «Чёрную команду», куда попали также Петра Квитова, Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова и Линда Фрухвиртова. В «Розовую команду», возглавляемую Каролиной Плишковой, входят её сестра-близнец Кристина, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Тереза Мартинцова и Никола Бартункова.
Три турнира этой серии из четырёх, включая нынешний, пройдут в теннисном клубе в центре Праги. Второй турнир серии примет теннисный клуб Простеёва. На каждый игровой день запланировано три одиночных матча и один парный. При этом каждый турнир должен занять по три дня. Соревнования являются благотворительными. Команда, которая выиграет общий зачёт, пожертвует все призовые в благотворительную организацию по своему выбору.
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