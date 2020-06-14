Бывшая четвёртая ракетка мира Цибулкова стала мамой

Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова стала мамой. Сына Доминики и её мужа Михала Новары назвали Якубом.

Посмотреть фотографию можно на странице Доминики Цибулковой в «Инстаграме».

Доминика Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восемь из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии.



Цибулкова не выступала с «Ролан Гаррос» 2019 года. В последнем матче Доминика проиграла 21-летней Арине Соболенко из Беларуси. В ноябре 2019 года Цибулкова объявила о завершении профессиональной карьеры.