Бывшая четвёртая ракетка мира Цибулкова стала мамой
Бывшая четвёртая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова стала мамой. Сына Доминики и её мужа Михала Новары назвали Якубом.
Посмотреть фотографию можно на странице Доминики Цибулковой в «Инстаграме».
Доминика Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восемь из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии.
Цибулкова не выступала с «Ролан Гаррос» 2019 года. В последнем матче Доминика проиграла 21-летней Арине Соболенко из Беларуси. В ноябре 2019 года Цибулкова объявила о завершении профессиональной карьеры.
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