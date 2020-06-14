Костюк поднялась на самую высокую гору Украины

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 141-ю строчку мирового рейтинга и заработавшая чуть больше $ 300 тыс. призовых, поднялась на самую высокую точку Украины — гору Говерла в Карпатах. Отметим, что у Карпат есть и более высокие пики, но они находятся на территории других стран Европы — Словакии и Польши. Высота Говерлы составляет 2061 метр над уровнем моря.



«Это особенный момент, чтобы подняться на вершину самой высокой горы в Украине. Чтобы сделать это, понадобилось всего два часа. Очень горжусь красотой нашей страны», — написала Костюк в своём «инстаграме» частично на английском, частично на украинском языке.

Посмотреть на эту фотографию можно в «инстаграме» Марты Костюк.