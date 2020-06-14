Касаткина сыграла в «Камень, ножницы, бумага» с нарисованным Надалем

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая живёт и тренируется в Барселоне, увидела на улице билборд с изображением Рафаэля Надаля, обратила внимание, что рука знаменитого испанского игрока на фото сжата в кулак и решила сыграть с ним в «Камень, ножницы, бумага». Конечно же, Дарья выиграла.



«Было приятно повидаться с Рафаэлем Надалем и сыграть с ним в «Камень, ножницы, бумага». Смотреть со звуком» — написала Касаткина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

23-летняя Касаткина занимает 66-е место в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге WTA. В активе россиянки две победы на турнирах организации: в 2017 году Дарья выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля в Москве.