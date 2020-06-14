Новак Джокович не сумел выйти в финал Adria Tour в Белграде
На выставочном турнире Adria Tour, организованном первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в Белграде, определились финалисты. Ими стали третий номер мирового рейтинга австриец Доминик Тим и серб Филип Краинович.
Тим одержал три победы в своей подгруппе. В группе Джоковича по два матча выиграли сразу трое: организатор турнира, Краинович и Александр Зверев, представляющий Германию. Однако по дополнительным показателям лучший результат оказался у Краиновича, который и стал соперником Тима в финале.
Решающий матч пройдёт сегодня позднее.
Adria Tour стартовал 13 июня в Белграде. С 20 по 21 июня матчи пройдут в Хорватии, а с 3 по 4 июля — в Боснии и Герцеговине. Соревнования в Черногории 27 и 28 июня отменены.
Матчи турнира Джоковича Adria Tour в Черногории отменены
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