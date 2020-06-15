Циципас обыграл Пэра на старте турнира Муратоглу. Итоги игрового дня

Завершился первый игровой день на турнире Ultimate Tennis Showdown во Франции, организованном тренером американки Серены Уильямс — Патриком Муратоглу. Соревнования должны были стартовать в эту субботу, 13 июня, однако из-за дождей в Софья-Антиполи все матчи субботы перенесены на понедельник, а расписание воскресенья оставлено неизменным.

В минувшем игровом дне Эллиот Беншетри проиграл Алексею Попырину (1:3), Дастин Браун уступил Маттео Берреттини (0:2), Фелисьяно Лопес одержал победу над Люком Пуйи, а Стефанос Циципас обыграл Бенуа Пэр (3:0).

Ultimate Tennis Showdown проходит на харде с 13 по 19 июня в Софья-Антиполи (Франция). Турнир представляет собой серию выставочных матчей.

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.