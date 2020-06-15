«Идеальные выходные». Тим прокомментировал победу на турнире Джоковича Adria Tour

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал победу на первом из трёх Adria Tour — выставочном турнире, организованным Новаком Джоковичем.
«Этот турнир был отличным, потому что все выкладывались на максимум. На многих первоклассных матчах была отличная атмосфера, перед большим количеством зрителей. Это были идеальные выходные», — приведены слова Тима на сайте Australian Open.
Турнир состоялся в сербском Белграде. В группу к Тиму попали болгарин Григор Димитров, серб Душан Лайович и босниец Дамир Джумхур. Австриец стал победителем в своей группе, выиграв все три матча, а в финале соревнований в трёх сетах нанёс поражение сербу Филипу Краиновичу со счётом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2.
Следующая часть Adria Tour пройдёт с 20 по 21 июня в Хорватии.
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