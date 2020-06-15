Соболенко — об отце: прости, что не сказала при жизни, как сильно люблю тебя

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась переживаниями по поводу смерти отца. Отец Арины ушёл из жизни в ноябре 2019 года.

«Я долго не решалась на этот пост. Крик души! И если бы мой папа был жив, он бы не позволил мне писать про семью в социальных сетях. Прости, папа!



Прости, что не сказала при жизни, как сильно люблю тебя и как сильно гордилась тобой! Ведь знаете, всё-таки мы были стесняшками и даже обнимались чуть неловко. Такие были два сильных больших человека… И как бы вся эта мимишность казалось неуместной… Знала бы я, что ты так рано уйдёшь, я бы обнимала тебя всё время в надежде, что это изменит твою судьбу! Хотя знаете, помню, в детстве я часто засыпала у него на плече, и было гораздо больше нежностей, а когда выросла, я стала такая вся взрослая и самостоятельная, что в планы не входило обнимашки с папой. А жаль...



Это был невероятный человек! Хороший друг, лучший папа, и был каменной стеной моей маме! Всякое было в жизни у него: и взлёты, и падения. Но то, как он не сдавался, шёл до конца и всегда оставался позитивным, добрым и хорошим, несмотря ни на что, даёт мне силы каждый день вставать, улыбаться и искать позитив во всём! Многие думают, что я так легко прошла это горе. Нет, не легко, я до сих пор плачу, когда одна, слушаю его последние аудио мне, пересматриваю фотки, видео, вспоминаю все моменты, все советы и не верю, что такой сильный человек ушёл так рано!



Пап, люблю тебя! Ты всегда будешь у меня в сердце! Ты моя сила, гордость и кровь… Даже когда ты на небе, я чувствую тебя. Возможно, этот пост не стоило писать, но знаете, меня вчера в очередной раз накрыло воспоминаниями и я решила поделиться с вами своими чувствами… Берегите себя и своих близких! Не забывайте говорить, как сильно вы их любите!» — написала Соболенко на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».