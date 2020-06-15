«Всё напоминает мне о детстве». Джокович не смог сдержать слёз после матча в Белграде

Первая ракетка мира Новак Джокович не сумел сдержать слёз после матча с немцем Александром Зверевым на первом из трёх Adria Tour — выставочном турнире, который организовал серб.

«Я плачу не потому, что не попал в финал. Я переполнен эмоциями, потому что всё напоминает мне о детстве. Это были эмоциональные несколько дней, и я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал мероприятие и позволил ему состояться», — сказал Джокович в послематчевом интервью для Sport Klub. Зрители поддержали Новака овациями, и он добавил: «Я люблю вас, спасибо большое, что пришли».

Посмотреть видео можно на странице телеканала Sport Klub в "Инстаграме".

Джокович не сумел пробиться в финал соревнований, по дополнительным показателям лучший результат в группе оказался у серба Филипа Краиновича. В финале Краинович уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 3:4 (2:7), 4:2, 2:4.