750 кг клубники, выращенной для Уимблдона, будут превращены в джем из-за отмены турнира
Организаторы отменённого Уимблдона нашли применение клубнике, выращенной специально для турнира, сообщает Daily Mail.
Клубника со сливками — традиционный десерт Уимблдона. В этом году на турнире планировалось продать около 38 тонн клубники, что составляет примерно 200 тыс. порций, цена каждой из которых — £ 2,5 (€ 2,8). Из-за отмены турнира организаторы распорядились приготовить из 750 кг ягод джем, а остальную часть отправить в школы, супермаркеты и продовольственные склады.
Уимблдон должен был пройти с 29 июня по 12 июля, однако из-за пандемии коронавируса турнир был отменён. Проведение турниров ATP и WTA приостановлено и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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