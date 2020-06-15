Джокович: у Краиновича есть шанс попасть в топ-10 рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выступления соотечественника Филипа Краиновича на первом из трёх выставочных турниров Adria Tour, организованном первой ракеткой мира.

«Филип для меня как младший брат. У нас отличные отношения. Всегда стараюсь поддерживать его. Он отличный парень. Работа с его тренером, Янко Типсаревичем, уже даёт результаты, и я рад, что с таким уровнем игры и талантом он продолжает развиваться. У него есть шанс стать игроком топ-10. Уверен в нём и искренне желаю ему этого.



Сейчас мы все вместе, и эта взаимная привязанность, которая есть между сербские теннисистами — причина, по которой мы успешны на международном уровне. Победа на Кубке Дэвиса, ATP Cup. Ничто из этого не случайно. В нашей команде есть некая химия, мы дорожим нашими отношениями. Это мотивирует и вдохновляет показывать лучший теннис», — приводит слова Джоковича Tennis.com.

В матче группового этапа Джокович уступил Краиновичу — 4:2, 2:4, 1:4.