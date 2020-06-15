Источник: US Open 2020 состоится
Открытый чемпионат США состоится, несмотря на протесты теннисистов и пандемию коронавируса, сообщает Forbes.
По данным источника, организаторы сделают официальное заявление в ближайшее время. Сообщается, что договорённость с руководствами ATP и WTA-туров уже достигнута. Ожидается, что турнир пройдёт при пустых трибунах и будет закрыт для прессы, однако окончательное решение ещё не было принято.
Планируется, что US Open начнётся 31 августа и будет проходить до 13 сентября.
Многие теннисисты негативно высказывались об идее провести турнир. Таким образом, US Open может пропустить первая ракетка мира Новак Джокович. Серб, как и многие другие спортсмены, недоволен условиями, которые предлагают ввести организаторы.
Теннисисты высказались против ограничений, которые введут на US Open
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