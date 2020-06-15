Фелисьяно Лопес: теннисисты должны понять, что скоро призовые значительно сократятся

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес считает, что после возвращения тенниса призовые на турнирах будут значительно снижены.

«Когда подобное случается, первое, что делают компании — сокращают спонсорские отчисления, и это сильно повлияет на теннис. Нужно понимать, что теннис не будет прежним как минимум год, два, три. Я не знаю, насколько долго. Теннисисты должны понять, что призовые значительно сократятся. Турниры снизят призовые и будут пытаться выжить не только в этом году, но и в следующем. Мы должны объединиться и пережить это время», — приводит слова Лопеса BBC.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA приостановлено и возобновится не раньше августа. На данный момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.