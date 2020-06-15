Гаске — о US Open: должны сыграть либо все, либо никто

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал ситуацию с US Open.
«Все должны иметь возможность сыграть, нужна квалификация. Если кто-то поедет на „Челленжеры“, а кто-то получит очки в основной сетке — это ненормально. Ненормально, если не смогут приехать игроки из южной Африки. Должны либо сыграть все, либо не сыграть никто. Это будет сложно организовать, и я понимаю позицию US Open, но она не кажется мне справедливой для всех теннисистов. Это особенно меня пугает.
Ограничения? Мы должны прекратить возить с собой шесть-семь человек. Я понимаю, если взять с собой двоих — тренера и физиотерапевта, или тренера и жену. Когда я попал в тур, рядом со мной не было шести человек. Если взять с собой одного-двух человек на две недели, катастрофы не случится. Ничего смертельного. Важнее, чтобы все смогли сыграть — от 300-й ракетки мира до первой», — приводит слова Гаске L’Équipe.
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