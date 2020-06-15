USTA надеется провести US Open в запланированные сроки
Ассоциация тенниса США (USTA) надеется провести US Open в запланированные сроки, заявил директор USTA по связям с общественностью Крис Видмайер.
«Мы пошагово соблюдаем все рекомендации по возобновлению сезона и очень надеемся, что мы сможем объявить о проведении US Open 2020 в запланированные сроки. Надеемся, что сделаем это в самом ближайшем будущем», — приводит слова Видмайера ESPN.
Планируется, что US Open начнётся 31 августа и будет проходить до 13 сентября.
Многие теннисисты негативно высказывались об идее провести турнир. Таким образом, US Open может пропустить первая ракетка мира Новак Джокович. Серб, как и многие другие спортсмены, недоволен условиями, которые предлагают ввести организаторы.
Источник: US Open 2020 состоится
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