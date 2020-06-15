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Перед Adria Tour Джокович встречался с заражённым коронавирусом баскетболистом «Партизана»

Перед Adria Tour Джокович встречался с заражённым коронавирусом баскетболистом «Партизана»
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович, находясь в Сербии, посетил вечеринку, на которой чествовали бывшего баскетболиста «Партизана» Деяна Милоевича.

Как сообщает Nova, там же присутствовал действующий баскетболист белградского клуба Никола Янкович. Спустя несколько дней стало известно о заражении Янковича коронавирусом.

Ключевой деталью, на которую обращает внимание издание, является то, что вечеринка проходила за несколько дней до старта выставочного турнира Джоковича Adria Tour. Теннисист принимал участие не только в соревнованиях, но и решал многие организационные вопросы. Новак находился в тесном контакте и с другими теннисистами, которые играли на турнире, — Александром Зверевым, Домиником Тимом и Григором Димитровым.

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