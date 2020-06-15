Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс примерила костюм «белой кошки»

Серена Уильямс примерила костюм «белой кошки»
Теннис / WTA 0

Американка Серена Уильямс представила костюм «белой кошки» специально для Уимблдона. Видео с теннисисткой было выложено на официальной странице старейшего мирового турнира в "Инстаграме".

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».

В текущем сезоне американка провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке. На Открытом чемпионате Австралии — 2020 она пробилась в третий круг, где уступила Ван Цян из Китая.

Серена Уильямс станцевала вместе с дочерью в образе принцессы Белль
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020