Серена Уильямс примерила костюм «белой кошки»
Американка Серена Уильямс представила костюм «белой кошки» специально для Уимблдона. Видео с теннисисткой было выложено на официальной странице старейшего мирового турнира в "Инстаграме".
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».
В текущем сезоне американка провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке. На Открытом чемпионате Австралии — 2020 она пробилась в третий круг, где уступила Ван Цян из Китая.
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