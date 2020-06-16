Павлюченкова сфотографировалась в защитной маске, стилизованной под тигра

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила в своём «инстаграме» очередное фото. Уроженка Самары позирует на велосипеде, на её лица защитная маска с принтом тигра.
«Наконец, лето! Мяу», — так спортсменка подписала фотографию.
Фото доступно в официальном аккаунте Анастасии Павлюченковой в "Инстаграме".
В настоящее время 28-летняя теннисистка является 30-й ракеткой мира. В 2020 году она провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии она добралась до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке, Гарбинье Мугурусе из Испании — 5:7, 3:6.
Ранее Анастасия рассказала о своих татуировках. По её словам, многие из них не имеют глобального значения, но каждая напоминает о каком-то особенном событии в жизни.
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