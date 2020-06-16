Берреттини обыграл Гоффена на турнире Муратоглу. Итоги второго игрового дня

На турнире Ultimate Tennis Showdown во Франции, организованном тренером американки Серены Уильямс — Патриком Муратоглу, завершился второй игровой день на турнире Соревнования должны были стартовать в эту субботу, 13 июня, однако из-за дождей в Софья-Антиполи все матчи субботы перенесены на понедельник, а расписание воскресенья оставлено неизменным.
Во второй день соревнований Люка Пуй уступил Эллиоту Бешентри (2:3), Бенуа Пэр нанёс поражение Дастину Брауну (3:0), Маттео Берреттини обыграл Давида Гоффена, Фелисьяно Лопес проиграл Алексею Попырину (1:2), а Стефанос Циципас выиграл у Ришара Гаске (3:1).
Ultimate Tennis Showdown проходит на харде с 13 по 19 июня в Софья-Антиполи (Франция). Турнир представляет собой серию выставочных матчей.
Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.
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