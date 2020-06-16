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«Ну когда уже начнём?» Арина Соболенко опубликовала фото с тренировки

«Ну когда уже начнём?» Арина Соболенко опубликовала фото с тренировки
Теннис / WTA 0

11-я ракетка мира Арина Соболенко опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На них спортсменка стоит перед зеркалом в спортзале.

«Ну когда уже начнём?» — подписала снимок Соболенко.

Посмотреть фотографии можно на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».

В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.

Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA приостановлено и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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