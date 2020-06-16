Тренер Халеп выразил недовольство доминированием «Большой тройки»

Даррен Кэхилл, тренер второй ракетки мира Симоны Халеп, полагает, что доминирование Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в мужском теннисе должно прекратиться.

«Мы хотим, чтобы молодые теннисисты прорывались на турниры и выигрывали их. Вместо того чтобы Джокович, Надаль и Федерер побеждали каждую неделю», — приводит слова Кэхилла Sky Sports.

Напомним, теннисисты «Большой тройки» выиграли 13 последних турниров «Большого шлема». Перед этим «Большой шлем» удалось завоевать швейцарцу Стэну Вавринке (US Open 2016).

Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.