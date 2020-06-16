Источник: ATP-тур возобновится 10 августа на турнире в Вашингтоне

Мужской теннисный тур возобновится 10 августа, сообщает Marca.

По данным источника, это произойдёт на турнире в Вашингтоне (США). Позже теннисисты отправятся на турнир в Нью-Йорке (США), который начнётся 17 августа, а в конце месяца там пройдёт US Open. Сообщается, что спортсмены не будут помещены на карантин после прилёта в страну.

Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Сообщалось, что в ближайшее время организаторы объявят о проведении US Open в запланированные даты, несмотря на протесты теннисистов. Многие из них были недовольны ограничениями, которые могут быть введены на турнире.

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