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Первая ракетка мира Барти выразила опасения по поводу US Open

Первая ракетка мира Барти выразила опасения по поводу US Open
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти выразила опасения по поводу проведения Открытого чемпионата США.

«У меня, как и у других теннисистов, есть опасения. Понимаю, что организаторы турниров жаждут возвращения тенниса, но безопасность людей должна быть главным приоритетом. По-прежнему пытаюсь уложить в голове, как мог бы быть устроен турнир. Не могу дождаться, когда смогу вернуться туда и сыграть, но мы должны убедиться, что всё безопасно не только для меня, но и для моей команды», — приводит слова Барти Eurosport со ссылкой на AP.

Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и возобновится не раньше августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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