Из-за травмы Роджера Федерера прервалась его рекордная серия, которая длилась с 2000 года

2020 год станет для швейцарца Роджера Федерера первым сезоном с 2000 года, в котором он не добрался до финала хотя бы одного турнира ATP.
В прошлом году швейцарец установил рекорд — минувший сезон стал для него 20-м с финалом турнира ATP кряду. Среди действующих игроков к данному показателю приближаются вторая ракетка мира Рафаэль Надаль и француз Гаэль Монфис, для которых нынешний сезон стал 17-м и 16-м подряд соответственно.
Количество сезонов подряд с выходами в финал турниров ATP. Действующие игроки.
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 20 (2000–2019).
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 17 (2004–2020).
3. Гаэль Монфис (Франция) — 16 (2005–2020).
4. Новак Джокович (Сербия) — 15 (2006–2020).
Напомним, Роджер Федерер объявил, что вернётся на корт не ранее начала сезона-2021. В феврале швейцарец перенёс операцию на правом колене, однако недавно ему пришлось сделать повторную артроскопическую процедуру.
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