У Доминика Тима, вернувшегося в Австрию с Adria Tour, отрицательный тест на коронавирус

Третья ракетка мира Доминик Тим прошёл тестирование на наличие коронавируса после возвращения в Австрию с выставочного турнира Новака Джоковича, который проходил в сербском Белграде. Тест показал отрицательный результат, сообщает Blick со ссылкой на Krone.

На турнире Тим неоднократно контактировал с Джоковичем, который в свою очередь перед турниром встречался с заражённым коронавирусом баскетболистом «Партизана» Деяном Милоевичем.

На первом из трёх Adria Tour Тим добрался до финала, где одолел серба Филипа Краиновича со счётом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2.

Проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.