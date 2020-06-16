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Симона Халеп пропустит US Open и азиатскую серию турниров

Симона Халеп пропустит US Open и азиатскую серию турниров
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп не будет принимать участие в турнирах, которые проходят за пределами Европы, до окончания нынешнего сезона, сообщает румынский Eurosport.

Таким образом, Халеп пропустит US Open 2020, который планируется провести в Нью-Йорке (США) в конце августа, турниры в американских Вашингтоне и Цинциннати, а также азиатскую серию турниров, если теннисный сезон возобновится, и перечисленные соревнования всё же состоятся.

Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Ранее Халеп уже выражала серьёзные опасения по поводу поездки на US Open.

Симона Халеп: у меня есть серьёзные опасения по поводу поездки на US Open
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