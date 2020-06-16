Мать Маррея предложила возобновить сезон в ATP в январе 2021 года

Джуди Маррей, мать британских теннисистов Энди и Джейми, поделилась мнением о возможном возобновлении сезона. Джуди предложила возобновить сезон ATP в январе 2021 года. По мнению Маррей, возобновить соревнования раньше будет сложно из-за различных ограничений, связанных на перемещение в разных странах.

«Нам следует отложить возобновление сезона. И начать снова в начале будущего года. Начать всё с чистого листа. Это будет честнее по отношению ко всем.

Мне так кажется, что до появления вакцины невозможно будет собрать всех игроков. Всё это очень сложно.

Некоторые игроки уже сумели вернуться на корт, они проводят матчи за закрытыми дверями. Они приступили к тренировкам раньше, чем другие. У них теперь есть преимущество.

В разных странах существуют различные ограничения, правила карантина», — цитирует Джуди Маррей BBC.