Объединённый теннисный турнир перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк
Объединённый турнир ATP Masters 1000 и WTA Premier 5 состоится в Нью-Йорке (США), сообщают организаторы. Соревнования должны были проходить в Цинциннати, но решено перенести их на корты теннисного центра им. Билли Джин Кинг.
После турнира в Нью-Йорке начнётся Открытый чемпионат США по теннису. Ранее губернатор Нью-Йорка сообщил о планах по проведению турнира без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября.
До последнего не было известно, состоится ли US Open. Рассматривались варианты переноса турнира в другие американские города.
Некоторые теннисисты уже негативно отозвались о возможном проведении турнира US Open. Против медицинского протокола турнира высказался серб Новак Джокович.
Губернатор Нью-Йорка объявил о проведении US Open. Турнир состоится без зрителей
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