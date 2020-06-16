Андрей Рублёв: однажды написали сдать матч, но я сразу об этом сообщил
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как однажды ему предложили сыграть договорный матч. По словам Рублёва, он сразу сообщил о случившемся контролирующим органам.
«Однажды написали сдать матч, но я сразу об этом сообщил. Надеюсь, больше такого не будет. Наверное, за всю историю на мировом уровне это когда-то было, но сейчас за этим очень следят.
Каждый матч сталкиваюсь со ставочными хейтерами. Но это часть нашей профессии», — сказал Рублёв в эфире Sportrecs.
Из-за пандемии коронавируса сезон в ATP приостановлен. В то же время уже известно, что в Нью-Йорке в конце августа состоится US Open. Турнир будет проходить без зрителей. А перед этим в США состоится сдвоенный турнир ATP и WTA. Его перенесли из Цинциннати в Нью-Йорк.
Рублёв: будет очень тяжело морально, если не разрешат взять всю мою команду на US Open
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