Представитель Халеп опроверг информацию об отказе румынки от участия в US Open

Представители румынской теннисистки Симоны Халеп прокомментировали появившуюся информацию, согласно которой вторая ракетка мира официально отказалась от участия в US Open и других турнирах, проходящих за пределами Европы в 2020 году.

По словам представителя команды Халеп, румынка официально не снималась с турниров, так как заявка на них ещё не началась. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг. В то же время вероятность поездки Халеп на US Open оценивается как маловероятная. Спортсменка может изменить решение, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

Сегодня, 16 июня, губернатор Нью-Йорка сообщил, что US Open состоится в запланированные сроки. Турнир будет проходить без зрителей.

До последнего было неизвестно, состоится ли US Open. Рассматривались варианты переноса турнира в другие американские города.

Некоторые теннисисты уже негативно отозвались о возможном проведении US Open. Против медицинского протокола турнира высказался серб Новак Джокович.